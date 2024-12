Bad Urach steckt im Jahr 2025 rund 692.000 Euro in den städtischen Forst. Im Gegenzug rechnet sie mit Erlösen in Höhe von rund 608.000 Euro. Das steht für einen Zuschussbedarf in Höhe von 84.000 Euro. Warum die Stadt im Wald erneut drauflegen muss.

Der Wald ist der Stadt Bad Urach teuer. Foto: Andreas Fink Der Wald ist der Stadt Bad Urach teuer. Foto: Andreas Fink

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.