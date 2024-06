Vor 150 Jahren wurde in Wannweil ein Gesangverein gegründet. Nach einer wechselvollen Geschichte feiert der älteste Verein im Ort an drei Tagen Ende Juni sein großes Jubiläum.

Das Vorstands-Trio des Eintracht-Chors Wannweil: Sarah Lunig (links), Silke Sorg und Maresa Silver. Die Drei stehen in der Rathaus-Ausstellung unter der Fahne, die der Chor zum hundertjährigen Bestehen im Jahr 1974 hat machen lassen. In der Hand halten sie eine samtene Ehrungsschleife aus dem Jahr 1899 zum 25-Jährigen. Ende Juni wird das 150-jährige Bestehen gefeiert. Foto: Andreas Fink Das Vorstands-Trio des Eintracht-Chors Wannweil: Sarah Lunig (links), Silke Sorg und Maresa Silver. Die Drei stehen in der Rathaus-Ausstellung unter der Fahne, die der Chor zum hundertjährigen Bestehen im Jahr 1974 hat machen lassen. In der Hand halten sie eine samtene Ehrungsschleife aus dem Jahr 1899 zum 25-Jährigen. Ende Juni wird das 150-jährige Bestehen gefeiert. Foto: Andreas Fink

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.