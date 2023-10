DB und Naldo entschädigen Abokunden in der Region Neckar-Alb

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN/STUTTGART. Nach dem Bau ist vor dem Bau: Weil die Deutsche Bahn weiterhin am Digitalen Knoten Stuttgart arbeitet, entfallen zwischen Montag, 30. Oktober, 22 Uhr, und Samstag, 4. November, 4 Uhr, die IRE-Linie 6 Stuttgart – Tübingen und einzelne Züge der Linie MEX 12 Heilbronn – Tübingen. Ersatzweise kann die stündlich verkehrende Linie MEX 18 Osterburken – Stuttgart – Tübingen benutzt werden. Fahrgäste können sich über die Fahrplanauskunft auf den Homepages der Bahnbetreiber SWEG Bahn Stuttgart und Deutsche Bahn sowie die App DB Navigator darüber informieren, welche Züge fahren und welche ausfallen.

Schon seit Wochen gibt es im Regionalverkehr auf der Neckar-Alb-Bahn Stuttgart – Tübingen wegen des Ausbaus des Digitalen Knotens Stuttgart Einschränkungen, die teilweise erst kurzfristig angekündigt werden. Verkehrende Züge sind teilweise überfüllt, auch weil sie mehr Fahrgäste als sonst mitnehmen müssen, nachdem Stuttgart Hauptbahnhof und Bad Cannstatt baubedingt nicht von allen Linien angefahren wird.

Züge weiterhin teils überfüllt

Aufgrund der kurzfristig angekündigten Bauarbeiten im Raum Bad Cannstatt/Waiblingen von Mai bis Juli entschädigt die DB Abokunden – auch Kunden im Bereich des Verkehrsverbunds Neckar-Alb-Donau (Naldo). Entschädigt werden alle, die zum Stichtag 12. April 2023 ein Naldo-Abo, ein Naldo-Jugendticket oder ein Naldo-Semesterticket hatten. Naldo-Abo-Inhaber bekommen 49 Euro, betroffene JugendticketBW- und Semesterticket-Kunden 31 Euro. Die jeweiligen Abocenter schreiben in den kommenden Tagen die registrierten Abokunden per Brief oder E-Mail an, um sie über die Entschädigung zu informieren. Diese wird Ende Oktober automatisiert ausbezahlt.

Nicht entschädigt werden die Inhaber des beliebten Deutschland- oder 49-Euro-Tickets, das es erst seit Mai gibt und das Bahnfahren für viele Berufspendler und Freizeitreisende günstiger gemacht hat. Viele sind seither von ihrer bisherigen Monatskarte zum Deutschland-Ticket gewechselt. (pfi/pm)

