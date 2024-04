Das sind »ausgezeichnete« Wanderrouten rund um Bad Urach

Die fünf Grafensteige in Bad Urach haben vor zehn Jahren die Auszeichnung »Premiumwanderweg« erhalten. FOTO: MAIER

BAD URACH. Vor zehn Jahren erhielten die fünf Rundwanderwege Grafensteige in Bad Urach vom Deutschen Wanderinstitut das erste Mal die Auszeichnung »Premiumwanderwege«. Aus diesem Anlass hat sich die Kurverwaltung Bad Urach etwas Besonderes einfallen lassen: Während der Wandersaison von April bis Oktober findet auf jedem Premiumweg eine geführte Themenwanderung statt. Naturfreunde, Wanderfans und Feinschmecker kommen gleichermaßen auf ihre Kosten, denn jede Wanderung steht unter einem bestimmten Thema.

»Wandern & Schlemmen« heißt es auf dem Seeburgsteig. Lauschige Mischwälder, Wacholderflächen und wildromantische Schluchten machen die Wanderung um das Örtchen Seeburg zu einem echten Geheimtipp. Ein leckeres Schlemmervesper vom Restaurant Buck rundet das Erlebnis ab. Auf dem Hohenwittlingen-steig begleitet der musikalische Wanderführer Bernd Kiederer die Wanderung »Wandern & Singen«. Die Tour führt über Streuobstwiesen durch schattige Wälder vorbei an eindrucksvollen Höhlen und Schluchten. Das Highlight ist die Burgruine Hohenwittlingen.

Um eindrucksvolle Fotos zu schießen, braucht man ein tolles Motiv. Was eignet sich dafür besser als das Wahrzeichen von Bad Urach – die Burgruine Hohenurach. »Wandern & Fotografieren« ist deshalb das Thema auf dem Hohenurachsteig. Der Fotograf Thomas Rathay gibt bei dieser Wanderung Tipps und Tricks für die perfekten Handybilder.

Keiner kennt »seinen« Wald besser als Forstamtsleiter Uli Meyer. Auf dem Hochbergsteig führt der Förster durch Wald über Wiesen und vorbei an Höhlen. Von den Hochbergfelsen und vom Michels-käppele wird man mit fantastischen Ausblicken belohnt. Um den Ausblick mit allen Sinnen genießen zu können, fehlt nur noch ein leckeres Schlemmervesper. Bei dieser »Wandern & Schlemmen«-Tour gibt es Köstlichkeiten aus dem Hause Bischoffs.

Der Wasserfallsteig ist nicht nur Premiumwanderweg, sondern wurde 2016 auch zu Deutschlands schönstem Wanderweg gewählt. Es sind die Kontraste zwischen Tal und Hochebene, Schatten und Licht, Wald und Wiese, Wasser und Erde, die diesen Weg so besonders machen. Wanderführerin und Yoga-Lehrerin Miri Schweizer begleitet diese Tour. Unterwegs wird immer wieder inne gehalten, um Ruhe zu finden. Um das Thema »Wandern & Wellness« abzurunden, steht am Ende dieser Wanderung ein Besuch in den AlbThermen. (eg)