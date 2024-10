»Märchenschlössle zu verkaufen«, titelte der GEA am 5. September. Jetzt ist das kultige Speisecafé von Konrad und Sabine Bimek verkauft. Das Transparent kann jetzt weg. Der neue Besitzer ist Jörg Stoll (rechts) aus Eningen/Achalm. Er wird das Haus nicht selbst betreiben, sondern legt es in die Hände seiner Tochter Natalia. Foto: Andreas Fink »Märchenschlössle zu verkaufen«, titelte der GEA am 5. September. Jetzt ist das kultige Speisecafé von Konrad und Sabine Bimek verkauft. Das Transparent kann jetzt weg. Der neue Besitzer ist Jörg Stoll (rechts) aus Eningen/Achalm. Er wird das Haus nicht selbst betreiben, sondern legt es in die Hände seiner Tochter Natalia. Foto: Andreas Fink

