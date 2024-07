Das Planschbecken im Uracher Höhenfreibad war so marode, dass die Stadt ein neues bauen lassen musste. Es wurde teurer als geplant. Dank Zuschüssen aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm ist es nicht ganz so schlimm geworden.

Das Planschbecken im Bad Uracher Höhenfreibad ist jetzt endgültig fertig. Darüber freuen sich nicht nur Bürgermeister Elmar Rebmann (rechts), der das Spritztier entdeckt hat, sondern auch neben ihm Betriebsleiter Uwe Tänzel, der einjährige Liam mit seinem Papa, Dr. Jochen Fritz (Geschäftsführer Fritz Planung), Inna Greifenstein (Regierungspräsidium Tübingen), Frank Kammerer (Freibadverwaltung Stadt Bad Urach), Karin Bock und María Jurado (beide Fritz Planung) sowie der Fachangestellte für Bäderbetriebe Ronald Schulz. Foto: Andreas Fink Das Planschbecken im Bad Uracher Höhenfreibad ist jetzt endgültig fertig. Darüber freuen sich nicht nur Bürgermeister Elmar Rebmann (rechts), der das Spritztier entdeckt hat, sondern auch neben ihm Betriebsleiter Uwe Tänzel, der einjährige Liam mit seinem Papa, Dr. Jochen Fritz (Geschäftsführer Fritz Planung), Inna Greifenstein (Regierungspräsidium Tübingen), Frank Kammerer (Freibadverwaltung Stadt Bad Urach), Karin Bock und María Jurado (beide Fritz Planung) sowie der Fachangestellte für Bäderbetriebe Ronald Schulz. Foto: Andreas Fink

