Das Markenkonzept für die Gartenschau Bad Urach ist da

Im Mai 2027 beginnt die Landesgartenschau Bad Urach. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wurden jetzt das Logo und das Markenkonzept vorgestellt. Was es mit »Eintauchen ins Grün.« auf sich hat und wie der Gemeinderat dazu steht.

»Eintauchen ins Grün.«: So könnte Bad Urach die Gartenschau 2027 in Stuttgart bewerben. Die Visualisierung zeigt einen Werbe-Aufsteller vor dem »Pusteblümchen-Brunnen« in der Königstraße 5. Foto: PR/Jung:Kommunikation »Eintauchen ins Grün.«: So könnte Bad Urach die Gartenschau 2027 in Stuttgart bewerben. Die Visualisierung zeigt einen Werbe-Aufsteller vor dem »Pusteblümchen-Brunnen« in der Königstraße 5. Foto: PR/Jung:Kommunikation

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.