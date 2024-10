Gut besucht war die Bezirkssynode des Kirchenbezirks Bad Urach-Münsingen. Von Oberkirchenrat Christian Schuler gab es einen Videopost zum zehnjährigen Jubiläum der Fusion der beiden Kirchenbezirke Bad Urach und Münsingen. Foto: Bernd Ruof Gut besucht war die Bezirkssynode des Kirchenbezirks Bad Urach-Münsingen. Von Oberkirchenrat Christian Schuler gab es einen Videopost zum zehnjährigen Jubiläum der Fusion der beiden Kirchenbezirke Bad Urach und Münsingen. Foto: Bernd Ruof

