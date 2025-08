BUND in Metzingen: »Hitze ist ein stiller Killer«

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Es gibt Tage, die zur Vermittlung bestimmter Themen gut geeignet sind, andere dagegen weitaus weniger. Ein solcher war sicherlich der Samstag, als die Ortsgruppe des BUND am Vormittag bei leichtem Nieselregen und Temperaturen um 16 Grad auf dem Kelternplatz zum Thema »Hitze in der Stadt« informierte. Dennoch bilanzierte Iris Traus hinterher: »Trotz des schlechten Wetters sind wir mit der Resonanz am Infostand sehr zufrieden.«

Der BUND (Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland) beschäftigt sich unter anderem mit Hitze in der Stadt im Kontext der Klimaanpassung und Stadtentwicklung, sagt Traus’ Mitstreiter Andreas Weber, der zusammen mit ihr und Gebhard Stiefele den Infostand an diesem Tag betreute.

Die Zahl der Unfalltoten im Straßenverkehr zu reduzieren, hat noch immer eine große Priorität in Deutschland. Und auch den klimabedingten Todesfällen durch Überschwemmungen, Sturm und Hochwasser räumt die Politik einen großen Stellenwert ein. »Welche Auswirkungen jedoch Hitze auf die Mortalität hat, wird vielfach verkannt«, betonte Iris Traus. Mit dem Wort ist die Sterblichkeit gemeint. Während im Straßenverkehr rund 2.800 Menschen in Deutschland jährlich sterben, gab es 2022 circa 4.500 Hitzetote und im Sommer 2024, der als eher regnerisch in die Geschichte einging, ebenso viel wie durch Unfälle. »Baden-Württemberg ist Spitzenreiter bei den Hitzetoten in der Republik mit 7,5 Toten im Durchschnitt auf 100.000 Einwohner. Hitze ist ein stiller Killer«, sagte Traus.

Besonders gefährdet seien nicht nur ältere Menschen, sondern auch Säuglinge und Kleinkinder, pflegebedürftige Menschen, welche mit chronischen Krankheiten oder solche, die hauptsächlich im Freien arbeiten.

Mit Schautafeln präsentierte das BUND-Team auch die Daten für Metzingen und die klimatischen Veränderungen der vergangenen Jahre. Lag beispielsweise der Jahresmittelwert für die Temperatur in Metzingen im Zeitraum von 1961 bis 1990 bei 8,4 Grad Celsius, betrug die Durchschnittstemperatur von 1991 bis 2020 bereits 9,6 Grad. Im vergangenen Jahr lag sie bei elf Grad. Folgerichtig stiegen die heißen Tage von fünf im ersten Zeitraum auf elf. Im Jahr 2024 waren es 19. Gleichzeitig nahmen die Frosttage fast um die Hälfte ab.

Schaubilder mit Temperaturprofilen aus Messfahrten mit dem Meteotracker zeigten laut Traus die Kaltluftentstehungsgebiete Bongertwasen und Spalerbach sowie Fahrten durch die Innenstadt im Tagesverlauf an einem bewölkten Tag, damit der sich im Tagesverlauf ändernde Schattenwurf keinen Einfluss hat. Die Differenz betrage bis zu 2,6 Grad am Tag nachts verringere sie sich auf 1,5 Grad. Traus betont darum, wie wichtig Kaltluftschneisen für das städtische Klima sind.

Die Standbesucher am Kelternplatz waren aufgefordert, ihre eigene Wahrnehmung einzubringen. Mit roten oder blauen Punkten markierten sie Stellen, an denen es ihrer Meinung nach besonders heiß oder kalt ist. Nach den Worten von Andreas Weber decken sich die Erfahrungen der Bürger mit den Messungen.

Der Rathaus- und der Lindenplatz werden als heiß ausgewiesen, während der Friedhof mit seinen Bäumen und der Erms als kalt empfunden wird. Welche hitzemindernden Wirkungen Bäume entfalten, erklärte Iris Traus an einem Beispiel: »Für schlecht gedämmte Räume mit viel Sonne benötigt man eine Klimaanlage mit 100 Watt oder mehr pro Quadratmeter. Das schafft eine Platane auch, und die arbeitet 24 Stunden rund um die Uhr.«

Genutzt von den Besuchern wurde auch das Flip-Chart, auf dem »Ideen für eine kühlere Stadt« gesammelt wurden: Da reichten die Vorschläge vom Entsiegeln von Parkplätzen über mehr Bäume bis zum Anlegen von mehr Grünflächen. Als Metzingen-Kenner ausweisen konnte sich, wer die kühlen oder heißen Plätze in der Stadt erkannte.

»Unser Ziel ist es, unsere Stadt lebenswerter und zukunftsfähiger zu gestalten, indem Vorschläge zur Hitzevorsorge und -minderung gemacht werden«, betonte Andreas Weber. »Uns unterstützen in Metzingen fast 50 Mitglieder und 70 Förderer, und wir sind dem BUND Reutlingen angeschlossen. Wir kümmern uns vor allem um lokale Umweltthemen in und um Metzingen.« Wichtig sei ihnen bei ihrem Engagement besonders der Natur-, Arten- und Flächenschutz, die Umsetzung der kommunalen Wärmewende, das Mobilitätskonzept, sowie die Bekämpfung von Umweltgefahren durch giftige Chemikalien. (GEA)