Britta Götzendorfer läuft und wandert fürs Leben gern. Sie hat kürzlich alle fünf Uracher Grafensteige an einem Stück erwandert. Am Samstag ist sie beim »Alpin8-Everesting« im Brandnertal angetreten. Am Sonntag, nach rund 33 Stunden war sie am Ziel: Die 53-Jährige hat die 8.848 Höhenmeter geschafft.

Sichtlich erschöpft aber glücklich: Britta Götzendorfer ist am Ziel. Die 53-Jährige hat die 8.848 Höhenmeter geschafft. Foto: Privat Sichtlich erschöpft aber glücklich: Britta Götzendorfer ist am Ziel. Die 53-Jährige hat die 8.848 Höhenmeter geschafft. Foto: Privat

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.