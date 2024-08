Die Polizei ermittelt gut einen Monat nach dem verheerenden Feuer in der Lange Straße in Neuhausen noch. Doch einen Hinweis gibt die Sprecherin auf GEA-Nachfrage schon.

Augenzeugen zufolge soll das Feuer im Erdgeschoß hinter dem großen Tor ausgebrochen sein. Das Bild zeigt das Gebäude einen Tag nach dem verheerenden Feuer. Foto: Malte Klein Augenzeugen zufolge soll das Feuer im Erdgeschoß hinter dem großen Tor ausgebrochen sein. Das Bild zeigt das Gebäude einen Tag nach dem verheerenden Feuer. Foto: Malte Klein

