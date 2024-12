Bewährungsstrafe: Heimlich Metzinger »TusSies« gefilmt

Der frühere Torwarttrainer der Metzinger TusSies, der in den Umkleidekabinen der Frauen-Bundesliga-Handballmanschaft Kameras aufgehängt und die nackten jungen Frauen gefilmt hat, ist vor dem Reutlinger Schöffengericht zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt worden, die auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird. Der 32-Jährige hat gleich zu Beginn der Verhandlung alle Taten eingeräumt und schon im Vorfeld Schadensersatz an etliche Frauen gezahlt. Was damals passiert ist.

Das Reutlinger Amtsgericht. Hier musste sich der frühere Torwarttrainer der Metzinger »TusSies« verantworten, der in der Umkleidekabine der Frauen-Handballmannschaft Kameras aufgehängt und die jungen Frauen gefilmt hat. Foto: Frank Pieth Das Reutlinger Amtsgericht. Hier musste sich der frühere Torwarttrainer der Metzinger »TusSies« verantworten, der in der Umkleidekabine der Frauen-Handballmannschaft Kameras aufgehängt und die jungen Frauen gefilmt hat. Foto: Frank Pieth

