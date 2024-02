Baumfällungen bei Bad Urach: K 6706 womöglich gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Für den Ausbau der K 6706 von Bad Urach-Wittlingen nach Bad Urach-Hengen und den Neubau eines parallel verlaufenden Radweges, müssen vor Beginn der Bauarbeiten Baumfällungen vorgenommen werden.

Die Arbeiten sollen voraussichtlich am Montag, 26. Februar 2024, beginnen und können in Abhängigkeit der Witterung die ganze Woche andauern. In der Zeit von 8 bis 16 Uhr sind gegebenenfalls kurzzeitige Sperrungen in beide Fahrtrichtungen erforderlich.

Die Baumfällungen wurden gutachterlich bewertet und sind mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt.

Das Landratsamt Reutlingen bittet die Verkehrsteilnehmenden um Verständnis, dass Behinderungen und Erschwernisse während der Bauzeit nicht ausgeschlossen werden können. Informationen zu den Sperrungen und zur Umleitung können im Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg unter www.verkehrsinfo-bw.de/Baustellen abgerufen werden. (pm)