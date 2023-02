Bauarbeiten: Züge nach Bad Urach fallen aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH/METZINGEN. Seit dem 11. Dezember 2022 ist die Ermstalbahn nach langen Bauarbeiten wegen der Elektrifizierung wieder freigegeben. Seitdem fahren zwischen Bad Urach und Metzingen moderne Elektrotriebzüge. Im März fallen diese Bahnen nun in drei Nächten aus. Der Grund sind Bauarbeiten auf der Neckar-Alb Bahn zwischen Metzingen und Tübingen. Diese Strecke nutzen die Züge bevor sie auf die Ermstalbahn abbiegen oder nachdem sie von dort kommen und nach Tübingen weiterfahren. Wegen der von der DB angekündigten kleineren Instandhaltungsarbeiten entlang der Neckar-Alb-Bahn kommt es zu Fahrplanänderungen und Ersatzverkehr mit Bussen.

Konkret ist das in der Nacht vom Mittwoch, 8. auf den Donnerstag, 9. März zwischen 0 und 4 Uhr und in der Nacht vom Mittwoch, 15. auf Donnerstag, 16. März und von Mittwoch, 22. auf Donnerstag, 23. März jeweils zwischen 22 und 1 Uhr. Der Ersatzverkehr mit Bussen ist zwischen Tübingen und Metzingen und weiter nach Bad Urach in den frühen Morgenstunden am 9. März geplant. Die Fahrzeiten der Züge und Ersatzbusse sind auf auf der Internetseite der DB sowie im DB Navigator auf Smartphones verfügbar. Die Ersatzhaltestellen sind bei Google Maps eingezeichnet. (GEA)

www.bahn.de