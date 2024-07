Wohnbereichsleiter Steffen Epple probierte in einem speziellen Alterssimulationsanzug mit Hilfe von Pflegedienstleiterin Silvia Kluf aus, wie es sich anfühlt, sich mit Einschränkungen im Alter von Arthrose bis zu Schwerhörigkeit zu bewegen. FOTO: SANDER Wohnbereichsleiter Steffen Epple probierte in einem speziellen Alterssimulationsanzug mit Hilfe von Pflegedienstleiterin Silvia Kluf aus, wie es sich anfühlt, sich mit Einschränkungen im Alter von Arthrose bis zu Schwerhörigkeit zu bewegen. FOTO: SANDER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.