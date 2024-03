Bad Urach blüht auf: Bauernmarkt und verkaufsoffener Sonntag am 17. März

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Unzählige kleine Tütchen mit verschiedenen Samenkörnern liegen in vielen Uracher Einzelhandelsgeschäften aus. Wer zum Einkaufen kommt, erhält eins und kann sich sicher sein, dass die Aussaat auch ein positives Ergebnis bringt – schließlich kommen die Blumensamen aus Gönningen vom Samen Fetzer.

Sabine Hunzinger, Wilfried Collmer und Susanne Ensslin freuen sich auf den kommenden Sonntag, denn dann hat sich die Stadt herausgeputzt und lädt unter dem Motto »Bad Urach blüht auf« ein.

Der Handels- und Gewerbeverein Bad Urach aktiv hat gemeinsam mit der Stadt erneut ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, inklusive verkaufsoffenem Sonntag und einem Bauernmarkt.

Regionale Leckereien

Los geht’s am Sonntag um 11 Uhr. Da öffnet der Bauernmarkt auf dem Marktplatz mit vielen regionalen Leckereien und viel Nützlichem. Handgefilzte Produkte gehören ebenso dazu wie Haushaltswaren, Backzubehör und Bürsten. Stadtschäfer Christoph Röhner ist mit seinen Schafen und Lämmern vor Ort wie das Biosphärenmobil. Der ganze Marktplatz ist wieder hergerichtet – Ostern ist ja nicht mehr weit. Es blüht und sprießt an allen Ecken und Enden.

Auf dem Marktplatz gibt’s eine abwechslungsreiche »Open-Air-Speisekarte«. Von Waffeln, Kuchen, Fischbrötchen, Antipasti bis hin zur Roten Wurst ist einiges dabei. Schokofrüchte und Waffeln fehlen genauso wenig wie Gewürze und Öle. Ein Hingucker ist Holger Wahls Piaggio von der Glemser Moschdade.

Der Musikverein Upfingen sorgt ab 13.30 Uhr für Unterhaltung, ab 17.30 Uhr lädt Sabine Hunzinger in ihre Buchhandlung am Markt ein. Dort spielt die Uracher Folk-Rock-Band Band »Booghk De Doo«. Rein zufällig ist der 17. März der St. Patricks Day, der irische Nationalfeiertag. Beim verkaufsoffenen Sonntag von Bad Urach dabei ist auch das Outletcenter Unterwässer und Profi-Winkler an der Umgehungsstraße/B 28. Wer Lust auf Shoppen hat, kann dies in der Zeit von 12 bis 17 Uhr tun. (pi)