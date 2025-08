Bürgerentscheid zu Amazon in Hengen: Beteiligen statt Schimpfen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Bald haben die Bad Uracher Bürger die Wahl. Sie entscheiden im November über die Ansiedlung von Amazon am Rande des Bad Uracher Stadtteils Hengen. Mit ihrem Votum für einen Bürgerentscheid betreten die Gemeinderäte Neuland, denn es ist der erste in der Stadtgeschichte. Dass sie geschlossen dafür gestimmt haben, ist der richtige Weg, um die aufgeheizte Stimmung in der Kurstadt zu befrieden. Denn Gegner und Befürworter des geplanten Logistikzentrums arbeiten nun beide auf ein Ziel hin: Die Bürger sollen sich am 9. November möglichst zahlreich an der Abstimmung beteiligen. Egal, wie die Bürger am Ende entscheiden: Auf diese Weise bekommt der Entschluss eine ganz andere Legitimation in der Wahrnehmung der Bürger.

Auch wenn Katja Burkhardt, Dr. Karl Westermann und Hermann Kiefer ihr Bürgerbegehren nun zurückziehen, weil dieses aus Sicht der Stadt und der Kommunalaufsicht einer rechtlichen Überprüfung nicht standhalten würde, haben sie den Weg zum Bürgerentscheid bereitet. Die Rathausspitze und die drei Vertrauenspersonen haben sich in einer schwierigen Situation an einen Tisch gesetzt und trotz der unterschiedlichen Auffassung zu Amazon an einem Strang gezogen. Das war klug von beiden Seiten. So verpufft das Engagement der drei Hengener nicht und die Hunderte Unterstützer des Bürgerbegehrens werden beachtet.

Mit der Entscheidung für den Bürgerentscheid haben nun nicht mehr nur die 31 Ratsmitglieder Verantwortung, sondern die etwa 9.400 Bad Uracher. Jeder von ihnen - Befürworter und Gegner. Denn es gibt eine gemeinsame Hürde. Nur wenn 20 Prozent der Stimmberechtigten abstimmen, gilt das Ergebnis des Bürgerentscheids auch. Nun heißt es also: Beteiligen, statt nur über Entscheidungen des Gemeinderats schimpfen. (GEA)