Bürger entscheiden: Kommt Amazon nach Hengen?

Die Haltung zu Amazon ist in Hengen geteilt. Das Bild zeigt das Plakat der ersten Stunde am Scheuerntor von Hermann Kiefer, der eine der Vertrauenspersonen des nun zurückgezogenen Bürgerbegehrens »Keine Ansiedlung von Amazon« ist. Jemand hat unter die kritische Frage mit Kreide »JA« geschrieben. Das sei ein Maischerz gewesen, hatte Kiefer gesagt.

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Am 9. November entscheiden die Einwohner von Bad Urach in einem Bürgerentscheid darüber, ob am Rande des Bad Uracher Stadtteils Hengen ein Vertriebszentrum des Onlinehändlers Amazon entstehen soll oder nicht. Am Dienstagabend hat der Gemeinderat in einem sogenannten Ratsbegehren diesen Schritt beschlossen. Von 31 Räten waren 28 anwesend - und diese stimmten geschlossen dafür, dass die Stadt den Bürgern die Entscheidung überlässt. Wahlberechtigt sind dann etwa 9.400 Bad Uracher ab 16 Jahren mit deutscher Staatsangehörigkeit oder der eines anderen EU-Landes. Bad Urachs Bürgermeister Elmar Rebmann dankte den Gemeinderäten für das klare Votum für einen Bürgerentscheid: »Das ist eine gute und richtige Vorgehensweise.«

Die Bürger stimmen im November über die Frage ab: »Soll die Stadt Bad Urach städtische Flächen zur Ansiedlung von Amazon zur Verfügung stellen?« Gemeint ist das Gewerbegebiet Rübteile II in Hengen. Dass der Onlinehändler Amazon dort bauen möchte, wurde im Sommer 2024 bekannt. Das Unternehmen hat, wie berichtet, inzwischen bereits ein Baugesuch eingereicht. Die Bürgerschaft und der Gemeinderat sind gespalten. Das wurde in einer Sitzung Ende Juni deutlich, als die Kommunalpolitiker mit 26 Ja- und acht Nein-Stimmen einen Bebauungsplan beschlossen, der Baurecht schafft, damit Amazon dort ein Vertriebszentrum bauen kann.

Unterschriften gegen Amazon

Bürgermeister Rebmann ging am Dienstag in der Ratssitzung darauf ein, was nach der Abstimmung im Juni geschah: »Personen aus dem Bürgerforum Hengen haben ein Bürgerbegehren gestartet und Unterschriften gegen Amazon gesammelt, um einen Bürgerentscheid zu ermöglichen.« Er sprach von den drei Vertrauenspersonen Katja Burkhardt, Dr. Karl Westermann und Hermann Kiefer. »Wir als Verwaltung wurden von den Vertrauenspersonen informiert. Als die mit den ersten 800 gesammelten Unterschriften aufs Rathaus kamen, haben wir deutlich gemacht, dass wir ein Problem damit haben, ob die Fragestellung rechtmäßig ist«, sagte Rebmann. Dass das Bürgerbegehren so rechtlich scheitern würde, habe die Kommunalaufsicht im Landratsamt Reutlingen bestätigt.

Die Vertrauenspersonen blieben zunächst bei ihrer Fragestellung: »Soll die Stadt Bad Urach alle rechtlich zulässigen und tatsächlich möglichen Maßnahmen ergreifen, um die Ansiedlung von Amazon auf ihrem Stadtgebiet zu verhindern, sofern diese Maßnahmen nicht bestehende Verträge oder andere bereits geschlossene Verträge beeinträchtigen?« Die Gemeinderäte hätten sich nach der Einschätzung der Kommunalaufsicht dann sehr intensive Gedanken über ein weiteres Vorgehen gemacht, sagte Rebmann nun. »Aus dem Rat kam die Idee zum Ratsbegehren. Wir haben dann das Gespräch mit den Vertrauensleuten gesucht. Das war konstruktiv und sehr kurzfristig möglich.«

Vertrauensleute ziehen Bürgerbegehren zurück

Letztlich verständigten sich die Stadtverwaltung und die Initiatoren des Bürgerbegehrens auf ein gemeinsames Vorgehen: »Wenn 21 von 31 Räten für das Ratsbegehren stimmen, ziehen die Vertrauensleute ihr Bürgerbegehren zurück. Das stand so auf der Unterschriftenliste, ist also rechtlich zulässig.« 21 Personen entspricht zwei Dritteln der Räte. Weil jetzt alle 28 dafür gestimmt haben, ist das Kriterium klar erfüllt. Die Räte beschlossen, dass die Verwaltung eine Informationsschrift erstellen soll, in der Gemeinderatsfraktionen und einzelne Räte mit abweichender Meinung ihre Sicht darstellen. Diese soll spätestens 20 Tage vor dem Bürgerentscheid den Bürgern zugeschickt werden.

Die Kosten dieses Instruments der direkten Demokratie bezifferte Rebmann auf 35.000 Euro. »Es ist das erste Mal, dass es in Bad Urach einen Bürgerentscheid gibt«, ordnete er ein. In den 80er-Jahren habe es etwas Ähnliches gegeben - eine Bürgerbefragung zum Standort des Feuerwehrhauses in Hengen. Diskussionsbedarf über den Amazon-Standort hatten die Räte nun nicht mehr. Nur Gerhard Stooß, der Ortsvorsteher von Hengen, meldete sich kurz zu Wort. Der Ortschaftsrat befürworte den Bürgerentscheid. »Das ist der einzige und richtige Weg. Das ist gelebte Demokratie. Wir sehen dann, was raus kommt.« Das Votum ist genauso bindend wie ein Gemeinderatsbeschluss. (GEA)