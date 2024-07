Bad Urach will in diesen Sommerferien mit einer ganz besonderen Aktion für mehr Aufenthaltsqualität im Herzen der Stadt sorgen. Am Donnerstagvormittag werden unter dem Schäferlauf-Denkmal ein paar Tonnen Sand abgeladen. Was dahintersteckt.

Auf dem Uracher Marktplatz wird unter dem Schäferlauf-Denkmal - dem »Lenkmal« - ein Stadtstrand aufgebaut. Im Bild die Macher: Tim Wilhelm, der im Rathaus den Bereich Bauverwaltung und Stadtplanung leitet, Stadtgärtner Walter Kugele und Bürgermeister Elmar Rebmann. In ihrer Mitte einer von 24 Strand-Stühlen, die in dem acht auf zwölf Meter große Sandstrand ihren Platz finden. Dazu gibt's fünf Schirme. Foto: Andreas Fink Auf dem Uracher Marktplatz wird unter dem Schäferlauf-Denkmal - dem »Lenkmal« - ein Stadtstrand aufgebaut. Im Bild die Macher: Tim Wilhelm, der im Rathaus den Bereich Bauverwaltung und Stadtplanung leitet, Stadtgärtner Walter Kugele und Bürgermeister Elmar Rebmann. In ihrer Mitte einer von 24 Strand-Stühlen, die in dem acht auf zwölf Meter große Sandstrand ihren Platz finden. Dazu gibt's fünf Schirme. Foto: Andreas Fink

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.