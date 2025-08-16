Arbeiten auf B297 bei Neckartailfingen beginnen - neue Ampelregelung

Bitte aktivieren Sie Javascript

NECKARTAILFINGEN. Das Regierungspräsidium Stuttgart verbessert gemeinsam mit der Gemeinde und der Straßenbauverwaltung den Hochwasserschutz entlang des Neckars. Dazu sind ab Ende August Bauarbeiten am Tunnelportal und im Tunnel der B 297 geplant. Schon ab Montag, 18. August, starten erste vorbereitende Arbeiten – zum Beispiel das Verlegen von Stromleitungen und das Einrichten einer Ampelregelung für die Baustelle. Nach aktuellem Stand bleibt der Tunnel zunächst vollständig befahrbar. Eine halbseitige Sperrung wird voraussichtlich ab Mittwoch, 20. August, erforderlich sein. Dann regelt eine Ampel den Verkehr.

In der ersten Augustwoche hat das Regierungspräsidium die Erlaubnis bekommen, eine Ampelregelung an der B 297 in Neckartailfingen einzurichten. So wurde eine Lösung gefunden, die den Verkehr in Absprache mit den Gemeinden Nürtingen und Aichtal regelt. Die Arbeiten zum Hochwasserschutz in Neckartailfingen haben bereits Anfang August begonnen. Es wird mit etwa 1.200 Fahrzeugen pro Stunde gerechnet, was zu einer maximalen Staulänge von 400 Metern und einer Wartezeit von geschätzten zwei Minuten führt. (eg)