Antiquitäten- und Sammlermarkt in Bad Urach: Auf der Jagd nach Schnäppchen

BAD URACH. Alle zwei Jahre treffen sich Antiquitätenliebhaber und Sammler der unterschiedlichsten Gegenstände, von Hummel-Figuren über Barbie-Puppen bis Schallplatten, in der Bad Uracher Innenstadt zum Antiquitäten- und Sammlermarkt. Der ursprüngliche Antiquitätenmarkt mit hochwertigen antiken Gegenständen wurde auf vielfachen Wunsch im Laufe der Jahre um einen »Trödelmarkt« rund um den Marktplatz und in diesem Jahr auch einen »Kreativ-Flohmarkt« durch Ausverkauf einer Bastelwerkstatt erweitert. Dabei können nicht nur Sammler manches Schnäppchen machen.

Da gibt es »neue« und getragene Kleidung und Taschen, gelesene Bücher, gebrauchte Spielsachen und jede Menge Kuriositäten. Es wird dann auch mal Bewährtes wie ein Gemüseschneider vorgeführt, sozusagen ein weiter Bogen der Angebote gespannt.

Das hat der Hobbybogenschütze Marco Keser aus Bad Urach sogar wörtlich genommen, denn er sah an einem Stand einen alten Bogen, der falsch gespannt war, sprach den Händler darauf an und spannte den Bogen richtig. Dabei gefiel ihm das Sportgerät immer mehr und er kaufte ihn.

Sammler, die zu viel haben

Für Sammler sind beide Märkte eine wahre Fundgrube, die einen gehen gezielt auf Suche, die anderen »trödeln« durch die Gassen und finden Dinge, die sie nicht gesucht haben, aber jetzt unbedingt brauchen, von der alten »flotten Lotte« bis zum Autoquartett von damals.

Im Mittelpunkt auf dem Marktplatz stehen echte antike Sachen, zum Beispiel die von Carola und Norbert Keinath aus Albstadt. Die beiden kommen schon seit vielen Jahren nach Bad Urach, vorwiegend mit Glaswaren von Jugendstil bis ArtDeco.

Sie waren ursprünglich selbst nur Sammler, »aber dann wurde es immer mehr, und wir haben angefangen auszutauschen«, beschreibt sie das Hobby auf Antikmärkten zu verkaufen und selbst auch wieder was zu kaufen. Das nicht gerade optimale Wetter störte die beiden nicht. »Es ist nicht ganz so viel los, aber das gehört dazu«, nahmen sie die kühle Witterung gelassen hin.

Andreas Ost, Organisator und Veranstalter zusammen mit Bad Urach Aktiv, sieht nicht nur das Wetter als Grund, warum es weniger Stände als sonst waren, denn in diesem fiel der Termin erster Feriensonntag für den Antikmarkt in Bad Waldsee zusammen mit dem Termin erster Feriensonntag für Bad Urach. »Da haben mir allein 25 Anbieter, die dort in der Nähe wohnen und sonst auf beiden Märkten sind, abgesagt«, erklärt er, warum manche Stammaussteller nicht dabei waren. »Andere haben wegen des Wetters abgesagt und manche, die sonst spontan kommen, ohne sich anzumelden, sind auch deswegen weggeblieben. Aber wir sind trotzdem sehr zufrieden«, so seine Bilanz. Und das waren die Besucher auch, von denen manchen ihr Glück, dass sie gefunden haben, wonach sie schon lange suchten oder auch nicht, teilweise ansehen konnte. (GEA)