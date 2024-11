Über die Grenze, um zu stehlen: Drei tschechische Männer und eine Frau saßen am Montag im Reutlinger Amtsgericht auf der Anklagebank. Sie sollen hochpreisige Kleidung und große Summen an Bargeld gestohlen haben – nicht nur in Metzingen.

Ein Ladendiebstahl (Symbolbild). Foto: dpa Ein Ladendiebstahl (Symbolbild). Foto: dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.