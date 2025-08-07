Abreibung auf Reutlinger Parkplatz endet für Vater und Tochter vor Gericht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein halbes Jahr waren die jungen Leute ein Paar. Gekriselt hat es immer wieder, ab und zu fielen im Streit auch wüste Worte. Am Ende der Beziehung - Ende Juli 2024 - dann die Ohrfeige, die das Ende der Liaison besiegelte. Ein paar Tage später verabredeten sich die beiden auf einem Reutlinger Parkplatz, wo sich die Frau von ihrem Ex ein paar Sachen aushändigen lassen wollte, die bei ihm geblieben waren. Dann passierte es: Plötzlich stürmte ihr Vater, der in einer Ermstal-Gemeinde wohnt, aus dem Gebüsch, in dem er sich versteckt hatte und fiel über den jungen Mann her. Würgte und malträtierte und beleidigte ihn als »Hurensohn«.

Jetzt standen Vater und Tochter gemeinsam vor dem Reutlinger Amtsgericht. Staatsanwalt David Schwarz warf ihnen vor, den Ex der Tochter auf den Parkplatz gelockt zu haben, um sich an ihm zu rächen. Die junge Frau habe sich an den Schmerzen ergötzt. Unter dem Eindruck der andauernden Gewalteinwirkung - der »Fast-Schwiegervater« kniete drei Minuten auf dem Hals des jungen Mannes - bat dieser um Entschuldigung, dann verließen Vater und Tochter den Tatort.

Vater bereut die Tat

Der Vater räumte den Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung über seinen Anwalt gleich ein. Rechtsanwalt Achim Unden verlas ein Schriftstück, in dem der Mann - ebenso wie seine Tochter nicht vorbestraft - sagte, er sei ursprünglich nur zur Sicherheit bei dem Treffen dabei gewesen, er habe sich versteckt im Hintergrund gehalten. Als der junge Mann plötzlich mit Schreien begonnen habe, seien ihm die Nerven durchgegangen und er sei über ihn hergefallen. Das bereue er jetzt zutiefst, er wisse nicht mehr, was ihn geritten habe. Es habe zu keiner Zeit eine Absprache zwischen ihm und seiner Tochter gegeben, dem Ex einen Denkzettel zu verpassen. Seine Tochter sei selbst schockiert gewesen. Er habe sich bei ihr ebenso entschuldigt wie bei dem jungen Mann, dem er bei dem Überfall die Schulter ausgerenkt hatte. Schon damals habe er ihm Schmerzensgeld angeboten, das Opfer habe das Angebot beim zweiten Anlauf aber abgelehnt. Er bitte den jungen Mann im Gerichtssaal erneut um Entschuldigung und biete erneut 2.000 Euro Schmerzensgeld an - hier und jetzt.

Auch seine Tochter sprach nicht persönlich, sondern über ihren Anwalt Marc Reschke. Ja, man habe sich auf dem Parkplatz getroffen. Sie wolle keine schmutzige Wäsche waschen, aber es habe in der Beziehung auch körperliche Übergriffe durch den Freund gegeben - eine Woche vor dem Ende der Beziehung habe ihr Vater blaue Flecken bei ihr gesehen. Plötzlich stand der Vorwurf der häuslichen, partnerschaftlichen Gewalt im Raum, die Richter Sierk Hamann hellhörig werden ließ. Die Anwesenheit des Vaters habe ausschließlich ihrer Sicherheit dienen sollen - falls der Ex übergriffig werde. Zuhause habe sie ihrem gewalttätigen Vater dann erhebliche Vorwürfe gemacht, worauf sich dieser entschuldigt habe.

Angst vor dem Zorn des Vaters

Angezeigt hat das Opfer den Fall in Freiburg. Freiburg deshalb, weil seine Schwester - die mittlerweile in der Schweiz lebt - in der Nähe wohnt. Zuvor hatte ihn seine Vermieterin ins Reutlinger Krankenhaus gebracht. Dort hatte er nicht erzählt, was passiert war, sondern dem Arzt eine Geschichte von zwei Jugendlichen aufgetischt, die ihn überfallen hätten. Warum, das konnte er Richter Hamann nicht erklären. Der Mann habe Angst vor weiteren Folgen von Seiten des zornigen Vaters gehabt. Eine Motorradgang, Hells Angels, Graue Wölfe, Nazis? Auf die Frage des Richters konnte der Mann nicht antworten. Ein Bauchgefühl halt. Was der Richter so kommentierte: »An seinem ZZ-Top-Bart kann's nicht liegen.«

Auf die Chats, die das Paar ausgetauscht hat, kann der Richter nicht mehr zugreifen: Der junge Mann hat alles gelöscht, »um damit abschließen zu können«. Die Folgen des Überfalls: immer noch Schmerzen in der Schulter im Fitness-Studio. Und beim akademischen Fechten: Aus Angst, in Reutlingen erneut angegangen zu werden, ist er nach Karlsruhe gezogen und dort in eine schlagende Verbindung eingetreten. Woraufhin sich Richter Sierk Hamann ein weiteres Mal laut Gedanken über Männlichkeitsrituale und damit möglicherweise verbundene Ohrfeigen machte. »Wir haben uns schon mal beleidigt und angeschrien«, so der Mann, Ohrfeigen habe es aber außer der, die das Ende der Beziehung besiegelte, nie gegeben.

2.000 Euro in bar dabei

Der Prozess war an einem Punkt angekommen, an dem alle Parteien - auch Nebenklägervertreter Matthias Obermüller - über eine Einstellung nachdachten. Eine Einstellung gegen die Tochter wegen Geringfügigkeit und eine Einstellung gegen den Vater gegen Auflagen und Weisungen. Und ein Schmerzensgeld. Zweitausend Euro hatte der Vater bar dabei. Zu wenig, machte der Anwalt des malträtierten jungen Mannes klar. Sein Mandant habe wegen der Verletzungen einen nicht ganz unerheblichen Verdienstausfall bei seinem Job in den Semesterferien zu beklagen.

»Ein Täter-Opfer-Ausgleich ist auch ohne Handschlag möglich«, sagte Richter Sierk Hamann, um kurz drauf die »ganz große Lösung« von 8.000 Euro Schmerzensgeld anzusprechen, die mittlerweile die drei Anwälte ausgedealt hatten. Daraus wurde nichts: Staatsanwalt David Schwarz hätte sich eine Einstellung bei der Tochter vorstellen können, nicht aber bei ihrem Vater. Zu hinterlistig und fast schon lebensgefährlich sein Überfall.

Also ein neuer Prozess. Bei dem alles noch mal komplett aufgerollt wird. Am 20. November will Richter Sierk Hamann dann auch die Aussagen der Vermieterin des jungen Mannes, die als erste von dem Überfall gehört hat, von seiner Schwester, mit der er zur Polizei gegangen ist, und den Arzt des Reutlinger Krankenhauses, dem das Opfer eine ganz andere Geschichte erzählt hat. (GEA)