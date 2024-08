Annette Knoblich-Fusco (links) und Heide Pfeiffer von der Lichtstube Wannweil überreichen einen Scheck in Höhe von 1.000 Euro an Christopher Schaumburg und Michaela Bihl vom Förderverein der Uhlandschule. Bürgermeister Dr. Christian Majer steht Pate. Foto: Norbert Leister Annette Knoblich-Fusco (links) und Heide Pfeiffer von der Lichtstube Wannweil überreichen einen Scheck in Höhe von 1.000 Euro an Christopher Schaumburg und Michaela Bihl vom Förderverein der Uhlandschule. Bürgermeister Dr. Christian Majer steht Pate. Foto: Norbert Leister

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.