Özdemir erhält Ehrenbürgerwürde Bad Urachs

BAD URACH. Bundesagrarminister Cem Özdemir ist nun Ehrenbürger seines Geburtsorts Bad Urach. Der 58-Jährige erhielt die Auszeichnung bei einem Festakt in der Festhalle seiner Heimatstadt am Abend. Bürgermeister Elmar Rebmann (SPD) sagte, Özdemir sei in seiner Karriere als Politiker stets seiner Heimat verbunden geblieben. Er habe sich um das Wohl und die Bekanntheit Bad Urachs (Kreis Reutlingen) verdient gemacht. Özdemir, Kind türkischer Gastarbeiter, habe bewiesen, dass sich Fleiß und Wille auszahlten. Özdemir sei damit Vorbild für viele Menschen mit Migrationshintergrund geworden.

Freunde und Nachbarn hätten ihn in Bad Urach in seiner Kindheit und Jugend unter ihre Fittiche genommen, sagte Özdemir in seiner Ansprache. »Sie alle bestärkten mich, dass ich was aus meinem Leben machen kann.«

Özdemir: Ich halte die Versprechen, die die Schwarzen geben

Özdemir hat sich kurz vor der Verleihung der Ehrenbürgerschaft in Urach ein spontanes Wortgefecht mit Bauern geliefert. Die jungen Landwirte warfen dem Grünen-Politiker vor, ihnen mit immer neuen Auflagen und Regeln die Arbeit zu erschweren. Özdemir wehrte sich vor laufenden Kameras energisch gegen die Vorwürfe - und distanzierte sich dabei auch von der eigenen Partei. So habe er etwa in Brüssel möglich gemacht, dass der Schutzstatus des Wolfes abgesenkt wurde. »Ich halte die Versprechen, die die Schwarzen geben«, rief Özdemir, der in Baden-Württemberg Ministerpräsident werden will.

Auch habe er sich in der Bundesregierung in der Debatte um Subventionskürzungen für die Bauern erfolgreich eingesetzt. Zu Beginn seiner Amtszeit sei ihm aber ein Fass voller unerfüllter Versprechen überreicht worden, kritisierte Özdemir.

Bad Urach habe aus ihm gemacht, was er heute ist, sagt Cem Özdemir. Foto: Marijan Murat/DPA

Er höre immer gern zu, sagte Özdemir zu den Landwirten, aber er fordere auch die »Fairness, dass man einen nicht nach dem Parteibuch beurteilt, sondern nach dem, was man macht«.

Erst vor wenigen Tagen hatte Özdemir angekündigt, als Spitzenkandidat der Grünen bei der Landtagswahl 2026 kandidieren zu wollen. Nach Angaben seines Teams standen die Termine in der Region Reutlingen aber schon lange fest.

Özdemir macht bei seinen Auftritten im Land nach eigenen Worten noch lange keinen Wahlkampf. »Ich bin erstmal Bundesminister und bleibe das«, sagte der Grünen-Politiker, der nach der Landtagswahl 2026 Regierungschef im Südwesten werden will, bei einem Besuch eines Kinderhauses in Reutlingen. Er habe noch ein Jahr zu tun und nehme seinen Job sehr ernst.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) habe angekündigt, bis zum letzten Tag mit ganzer Kraft im Dienst sein zu wollen, so Özdemir. »Es gibt auch keinen Neben-Ministerpräsidenten.« Der 58-Jährige sagte, dass er nun erstmal durchs Land reisen und viel zuhören werde. »Das sammle ich, und dann werde ich, wenn es so weit ist, mein Programm präsentieren.« (dpa)