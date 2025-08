Zwischen Hedonismus und Weltschmerz: Mine im Reutlinger Echaz-Hafen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Dass die aus Remshalden stammende und seit acht Jahren in Berlin lebende Jasmin Stocker alias Mine in manchen Kreisen als Newcomerin des Jahres gefeiert wird, erscheint vielleicht als etwas hochgegriffen. Doch dass die 39-jährige Sängerin und Songschreiberin zu den Besseren ihres Genres gehört, steht nach ihrem verregneten Auftritt am Freitag beim Hafensounds-Festival im Reutlinger Echaz-Hafen außer Zweifel.

Die Musik von Mine und ihrer vierköpfigen Band gehört in die Kategorie »sozialkritischer Songwriter-Pop mit Elektroeinschlag«. Zudem hat sie ein Händchen für griffige und einprägsame Songzeilen wie »Ich bin der Mensch und bin ein Tier / Bin voller Scham, bin voller Gier / Such' nach dem Glück, das ich zerstör’ / Nichts davon hat mir gehört«. Der Pop-Freigeist mit schwäbischen Wurzeln setzt sich in seinen Liedern mit Themen wie Armut, fehlende Empathie in der Gesellschaft und Verseuchung der Meere mit Plastik auseinander. Mit Themen, die das Private mit dem Gesellschaftlichen und bisweilen mit dem Politischen verbinden. »Wir sollten mehr aufeinander aufpassen« ist einer ihrer zahlreichen Appelle an das Publikum, »wir müssen die Sichtbarkeit von Ungerechtigkeit erhöhen.«

Wandelbare Stimme

Was musikalisch rüberkommt sind Interpretationen, die weder abgedroschen klingen noch an irgendwelche Vorbilder erinnern. Die zum Teil nach unangepasster Metropolen-Romantik klingen und trotzdem ohne Triefschmalz auskommen. Bevor Mine gut gelaunt »Ich hätte nie gedacht, mal vor so vielen Leuten in Reutlingen zu spielen« in die Runde schmettert, hat die Band Epilog die rund 600 Fans im verregneten Echaz-Hafen schon mal in Stimmung gebracht. Danach steht sie auf der Bühne, mit Fellmütze und Sonnenbrille, mal trommelnd, mal elektronisches Piano spielend, flankiert von vier Begleitmusikern an Keyboard, Bass, Gitarre und Schlagzeug. Ihre mal zarte, mal kraftvolle und wandelbare Stimme passt hervorragend zu Songs wie »Ziehst du mit«, »Einfach so« oder »Mein Herz«.

Mühelos versteht es die vom Hip-Hop kommende Sängerin, durch ihre sympathische und authentische Art eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. So sozialkritisch ihre Songs sind, die Instrumentierung ist doch immer kraftvoll-direkt. Mal beginnt ein Lied mit einer windschief gespielten Ouvertüre, im nächsten Moment hört sich die Musik an wie ein pompöses Synthiepop-Theater. Aber immer mit Texten, die gerne mit Grenzüberschreitungen flirten und ein ausgeprägtes Talent für Timing und schlagkräftige Pointen offenbaren.

Mine klatscht lange ins Publikum

Was nach gut anderthalb Stunden bleibt? Engagiert und mit Herzblut vorgetragene Indiepop-Songs mit Zeilen wie »Wenn ich könnte, hätte ich Vertrauen zur Welt«. Der Song heißt »Ich weiß es nicht«, und das an ihren Lippen klebende Publikum stimmt schon bald bewegt und unaufgefordert in den Refrain ein. Zwei Zugaben später klatscht Mine lange ins Publikum. Sie sieht entspannt und glücklich aus. (GEA)