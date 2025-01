Die schnapszahlige elfte Ausgabe des »Walter Who?-Rumbles« naht. Am 25. Januar im franz.K ist es soweit. Vorher hat der GEA die Reutlinger Band, die sich dieses besondere Festival ausgedacht hat, in ihrem Probenraum besucht.

Walter Subject mit Leuchtschriftzug und Festivalplakat in ihrem Probenraum in der ehemaligen Wagner-Maschinenfabrik. Foto: Armin Knauer Walter Subject mit Leuchtschriftzug und Festivalplakat in ihrem Probenraum in der ehemaligen Wagner-Maschinenfabrik. Foto: Armin Knauer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.