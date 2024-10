Überaltertes Publikum? Nicht beim Abschluss der Herbstlichen Musiktage am Samstag in der Bad Uracher Festhalle. Der Berliner Songwriterin Wilhelmine jubelten vor allem junge Frauen zu. Diese fand das »magisch«.

Mitten im Publikum performte Wilhelmine mehrere Balladen. Foto: Armin Knauer Mitten im Publikum performte Wilhelmine mehrere Balladen. Foto: Armin Knauer

