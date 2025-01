Ein zauberhaftes Feuerwerk an beliebten und beschwingten Melodien erlebten die Gäste der Silvestergala in der Reutlinger Stadthalle.

Pure Harmonie strahlten Orchester, Dirigent Bernhard Steiner, Sopranistin Cathrin Lange und der eingesprungene Tenor Ewandro Stenzowski aus. Foto: Gabriele Böhm Pure Harmonie strahlten Orchester, Dirigent Bernhard Steiner, Sopranistin Cathrin Lange und der eingesprungene Tenor Ewandro Stenzowski aus. Foto: Gabriele Böhm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.