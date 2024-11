Das Caspar-David-Friedrich-Jahr endet: Noch bis Januar sind Gemälde und Zeichnungen des gefeierten Romantikers in Dresden zu sehen. Es ist auch ein Blick in die Maler-Werkstatt.

Spezialist für melancholische Naturstimmungen: Caspar David Friedrichs Bild »Schiffe im Hafen am Abend« von 1828. Foto: Elke Estel Spezialist für melancholische Naturstimmungen: Caspar David Friedrichs Bild »Schiffe im Hafen am Abend« von 1828. Foto: Elke Estel

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.