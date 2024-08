Mehrere Hundert Euro für ein Ticket für Adele oder Taylor Swift - warum sind Popkonzerte plötzlich so teuer? Liegt es womöglich daran, dass sich in Zeiten des Streamings die Finanzierung der Pop-Branche komplett geändert hat?

Die größte Showbühne der Welt für einen der größten Popstars des Planeten - das hat seinen (Ticket-)Preis. Foto: Jürgen Meyer Die größte Showbühne der Welt für einen der größten Popstars des Planeten - das hat seinen (Ticket-)Preis. Foto: Jürgen Meyer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.