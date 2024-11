In seinem Herbstkonzert am Samstag, das am Sonntag wiederholt wurde, bewies das Dettinger VHS-Orchester einmal mehr seine große Wandlungsfähigkeit. Zum Schluss wartete noch eine Überraschung auf das Publikum.

Solohornist Felix Burk stammt aus dem Orchester selbst. Foto: Gabriele Böhm Solohornist Felix Burk stammt aus dem Orchester selbst. Foto: Gabriele Böhm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.