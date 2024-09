Am Sonntag zeigen die Lichtspiele Mössingen den Dokumentarfilm »Hausnummer Null« über zwei Obdachlose in Berlin. Mit dabei in Mössingen sind Regisseurin Lilith Kugler und die aus Mössingen stammende Produzentin Teresa Renn. Letztere sprach vorab mit dem GEA.

Das Filmteam von »Hausnummer Null« im Gruppenbild, Teresa Renn ist die dritte von links. Foto: Torero Film Das Filmteam von »Hausnummer Null« im Gruppenbild, Teresa Renn ist die dritte von links. Foto: Torero Film

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.