»Vom Selfie zum Selbstporträt«: Selbstbildnisse junger Menschen zeigt eine Ausstellung in der Reutlinger GEA-Redaktion. Die Arbeiten sind in einem Kurs an der Hochschule Reutlingen entstanden.

Sie stellen in den GEA-Redaktionsräumen aus: Studierende der Hochschule Reutlingen aus der Gestaltungsklasse von Professor Henning Eichinger (links im Bild). Foto: Christoph B. Ströhle Sie stellen in den GEA-Redaktionsräumen aus: Studierende der Hochschule Reutlingen aus der Gestaltungsklasse von Professor Henning Eichinger (links im Bild). Foto: Christoph B. Ströhle

