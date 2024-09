Als Stipendiatin am Kulturpark Nord hat die Kieler Künstlerin Ute Diez Reutlingen ein Kissenwunder beschert. Tausend mit Text verzierte Exemplare sind in einem Jahr entstanden. Beim Abschlussevent im Kunstverein flogen viele davon in die Luft.

Besucher werfen Dutzende Kissen in die Luft bei der Vernissage von Ute Diez' Projekt im Kunstverein. Foto: Armin Knauer Besucher werfen Dutzende Kissen in die Luft bei der Vernissage von Ute Diez' Projekt im Kunstverein. Foto: Armin Knauer

