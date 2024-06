Die Württembergische Philharmonie lässt bei ihrem 8. Sinfoniekonzert in der Stadthalle Reutlingen Vergessenes wieder aufleben, lädt eine empfindsame Solistin ein und widmet sich nordischen Komponisten. Diesen ganzen Zauberkasten öffnet eine Magierin am Pult.

Saskia Giorgini zu Gast beim achten Sinfoniekonzert der Württembergischen Philharmonie Reutlingen in der Stadthalle. Foto: Dagmar Varady Saskia Giorgini zu Gast beim achten Sinfoniekonzert der Württembergischen Philharmonie Reutlingen in der Stadthalle. Foto: Dagmar Varady

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.