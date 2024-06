Die jungen Darsteller der Stuttgarter Opernschule machen aus Mozarts »Così fan tutte« im Wilhelma-Theater ein poppiges Partnertauschdrama in der Art-Déco-Hölle. Mit dabei: Der Wannweiler Hannes Nedele in einer Hauptrolle.

Abschiedsszenen über Kreuz: Die Herren müssen angeblich in den Krieg. Darsteller der Opernschule Stuttgart in Mozarts »Così fan tutte« im Wilhelma-Theater. Von links: Inés López Fernández, Hannes Nedele. Alejandro Aparicio und Tamuna Melanashvili. In der von uns besuchten Aufführung wirkte statt Fernández Lana Maletic mit. Foto: C. Kalscheuer Abschiedsszenen über Kreuz: Die Herren müssen angeblich in den Krieg. Darsteller der Opernschule Stuttgart in Mozarts »Così fan tutte« im Wilhelma-Theater. Von links: Inés López Fernández, Hannes Nedele. Alejandro Aparicio und Tamuna Melanashvili. In der von uns besuchten Aufführung wirkte statt Fernández Lana Maletic mit. Foto: C. Kalscheuer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.