160 junge und nicht mehr ganz so junge Liebhaber des Fagotts trafen sich zum Workshop-Wochenende »Die Fagotte sind los!« in Kaiserslautern. Die Region war stark vertreten. Beim Schlusskonzert reichte die Bühne nicht aus.

Da wird's eng auf der Bühne: Tuttiprobe zum Schlusskonzert des Festivals »Die Fagotte sind los!« in der Fruchthalle Kaiserslautern. Foto: Armin Knauer Da wird's eng auf der Bühne: Tuttiprobe zum Schlusskonzert des Festivals »Die Fagotte sind los!« in der Fruchthalle Kaiserslautern. Foto: Armin Knauer

