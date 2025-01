Das kleine Theater am Torbogen in Rottenburg zeigt sich auch dieses Jahr wieder rührig. Im November richtet das von Anne-Kathrin Klatt geleitete Haus das Festival »FigurenSpiele 2025« aus.

Anne-Kathrin Klatt im Stück »Wild Beauties«, das die Figurenspielerin und Intendantin des Theaters am Torbogen Rottenburg am 31. Januar beim Reutlinger Festival Monospektakel und am 16. März in Rottenburg zeigt. Foto: Jared Mayer Anne-Kathrin Klatt im Stück »Wild Beauties«, das die Figurenspielerin und Intendantin des Theaters am Torbogen Rottenburg am 31. Januar beim Reutlinger Festival Monospektakel und am 16. März in Rottenburg zeigt. Foto: Jared Mayer

