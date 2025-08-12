Tübinger Vielklang-Festival ehrt Gölz und Schostakowitsch

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zwei Persönlichkeiten, die unter den Repressionen ihrer Zeit litten, rückt das Vielklang-Festival ab 22. August in den Blickpunkt: den russischen Komponisten Dmitri Schostakowitsch und den Tübinger Kantor Richard Gölz – beide starben vor 50 Jahren. Eröffnet wird das Festival diesmal in der Westspitze. Zentraler Bestandteil bis 14. September sind hochkarätige Streichquartette. Zudem hat Festivalleiter Felix Thiedemann mehrere Kollegen aus dem Orchester der Opéra National de Paris eingeladen, wo er selbst zuletzt als Cellist tätig war. Fest dazu gehören Meisterkurse für Historische Aufführungspraxis, was sich in zwei Konzerten niederschlägt. Zudem präsentieren der Filmmusik-Workshop für Jugendliche und das Kinderchorprojekt »Sing!@Tübingen« ihre Ergebnisse. In der Reihe »Bach 'n' Breakfast« darf wieder zu Barockmusik gefrühstückt werden.

Schwerpunkt Schostakowitsch

Dmitri Schostakowitsch ist in seinem Ringen mit dem repressiven Sowjetsystem heute aktueller denn je. Erst als Komponistenstar verehrt, dann mit seiner Oper »Lady Macbeth von Minsk« ins Visier Stalins geraten, schrieb er Musik unter ständiger Bedrohung durch die Staatsmacht. Sein Schaffen zieht sich durch fast alle Kammermusik-Konzerte, mit Werken wie dem Trio Nr. 2 e-Moll, den Streichquartetten Nr. 2 und 10 oder seinem Klavierquintett g-Moll. Seine Musik trifft auf Werke von Freunden, Landsleuten und Zeitgenossen wie Reinhold Gliere, Alexander Glasunov, Vitezslava Kaprálová oder Bohuslav Martinu.

Schwerpunkt Richard Gölz

Der Schwerpunkt zu Richard Gölz ist auf das Wochenende vom 5. bis 7. September konzentriert. Gölz (1887–1975), Theologe, Kirchenmusiker und Aktivist der Singbewegung, schrieb ein bis heute benutztes Buch mit geistlichen Chorsätzen. 1928 wurde er Musikdirektor am Evangelischen Stift in Tübingen, 1935 Pfarrer in Wankheim, wo er während der Kriegsjahre Juden versteckte. Was ihn durch Denunziation selbst ins KZ Welzheim bei Stuttgart brachte, verhaftet mitten im Tübinger Gottesdienst. Nach dem Krieg versuchte Gölz, in Bebenhausen eine klösterliche Idealgemeinde aufzubauen, was zu einem Zerwürfnis mit der evangelischen Kirchenleitung führte. Worauf Gölz sich der orthodoxen Kirche zuwandte, die ihn 1950 zum Priester weihte. Als solcher wirkte er erst in Hamburg, später in Milwaukee in den USA.

Das Gölz-Wochenende beginnt am 5. September in Bebenhausen mit einem Lebensabriss des Musikers und Theologen durch Bernhard Leube, ergänzt durch Musik der Vielklang-Musiker. Am Samstag folgt ein Mini-Symposium zu Gölz im Evangelischen Stift: Von 15 Uhr bis zum Abend beleuchten Kirchenmusiker Gerhard Kaufmann, Harry Wassberg und der orthodoxe Theologe Johannes Kaßberg Aspekte von Gölz' Leben und Werk, umrahmt vom BachWerkVokal Salzburg. Am Sonntagmorgen gibt es eine im Sinne Gölz' gestaltete evangelische Messe und am Abend eine musikalische Vesper, beides in der Klosterkirche Bebenhausen mit dem BachWerkVokal.

Kammermusik zu dritt bis sechst

Streichquartette bilden den Kern des Festivals. Am 27. August kommt das Eliot-Quartett in die Jakobuskirche, tags darauf ist hier das Signum-Quartett zu erleben. Das Quatuor Hermes spielt am 2. September in der Petruskirche Lustnau. Es geht auch größer besetzt: so am 29. August mit dem Martinu-Streichsextett in der Jakobuskirche oderam 4. September mit dem Eliot-Quartett plus Pianist Dmitry Ablogin in der Westspitze. Oder kleiner: in Form des Klaviertrios mit Thiedemanns Pariser Kollegen Aurelien Sabouret, Thibault Vieux und Simon Zaoui an Cello, Geige und Klavier bei der Eröffnung am 22. August in der Westspitze und am 26. August in der Jakobuskirche. Fast durchweg geht es um Schostakowitsch, ergänzt mal durch Zeitgenossen, mal durch Werke von Mozart, Haydn oder Mahler. Ausnahme ist das Konzert des Martinu-Sextetts mit Werken von Brahms, Martinu und Schönberg.

Barockes und Historisches

Wichtige Säule ist die Historische Aufführungspraxis. Die gibt's beim Konzert der Meisterklassen, das diesmal Georg Philipp Telemann in den Mittelpunkt stellt. Virtuoses auf Blockflöten bieten am 3. September Jan van Hoecke und Kerstin Fahr, begleitet von einer Continuo-Formation. Barockmusik steht auch im Fokus des Eröffnungskonzerts der Vielklang-Akademie am 24. August in der Stephanuskirche. Hier präsentieren sich an Barockoboe, Viola, Geige, Cello, Cembalo und Traversflöte die Dozenten der Meisterkurse für Historische Aufführungspraxis. Die Teilnehmer der Meisterkurse sind am 31. August mit Musik von Telemann in Lustnau dran. (GEA)

