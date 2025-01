Neben den Blasmusikkapellen prägten vor allem Gesang und Zupfinstrumente das ländliche Musikleben der 1920er – wie diese Werbung für Halstabletten zeigt. Foto: Susanne Eckstein Neben den Blasmusikkapellen prägten vor allem Gesang und Zupfinstrumente das ländliche Musikleben der 1920er – wie diese Werbung für Halstabletten zeigt. Foto: Susanne Eckstein

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.