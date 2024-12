Spotify hat seine regionalen Jahrescharts veröffentlicht. Welche Musik haben die Menschen in Reutlingen und Tübingen 2024 am liebsten gehört?

Taylor Swift begeistert Massen von Kanada bis Gelsenkirchen - und auch die Reutlinger hatten ihre Musik 2024 am liebsten auf den Ohren. Foto: Darryl Dyck/dpa/dpa Taylor Swift begeistert Massen von Kanada bis Gelsenkirchen - und auch die Reutlinger hatten ihre Musik 2024 am liebsten auf den Ohren. Foto: Darryl Dyck/dpa/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.