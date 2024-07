Iris Wolffs Roman »Die Unschärfe der Welt« steht in diesem Jahr im Mittelpunkt der Sommerlesung der Freunde der Stadtbibliothek Reutlingen. Los geht's am 26. Juli. Gelesen wird bis zum 20. September immer freitags. Wolffs Buch war 2020 für den Deutschen Buchpreis nominiert.

Professor Bernhard Rank führt am Freitag, 26. Juli, um 17.30 Uhr im Großen Studio der Stadtbibliothek in die Sommerlesung der Freunde der Stadtbibliothek Reutlingen ein. Foto: Bernhard Rank

