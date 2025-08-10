Rumba, Tod und C-Dur-Jubel: Georg Oberauer beim Reutlinger Orgelsommer

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Auf den ersten Blick las sich die Programmankündigung wie ein bunter Komponistenreigen, den der seit zwei Jahren an der Kirchenmusikhochschule Rottenburg lehrende und überdies als Domorganist an der dortigen Sankt-Martins-Kirche wirkende Georg Oberauer für das jüngste Konzert im Rahmen des Reutlinger Orgelsommers zusammengestellt hatte. Doch bei genauerem Hinsehen und vor allem -hören erschloss sich die Dramaturgie dieses Abends. Sie hat verschiedene Facetten des Tanzes aufgezeigt, welche im Orgel-Repertoire eher selten aufzuspüren sind. Und veranschaulichte zugleich die interpretatorische Vielseitigkeit des Künstlers.

Mächtige Akkordblöcke

Er startete mit der 1970 entstandenen »Tanz-Toccata« des österreichischen Komponisten Anton Heiller. Der die altehrwürdige Gattung mit Reiz- und Spannungsklängen ins 20. Jahrhundert geführt hat und mit virtuosen Spielfiguren zwischen mächtigen Akkordblöcken keineswegs sparte. Georg Oberauer führte mit flexibel gesetzten Tempi-Dispositionen durch dieses Stück, dessen Melodiefloskeln bisweilen an Honeggers »Pacific 231« gemahnte.

Mit diesem Start spannte der Organist zugleich einen Bogen über die nachfolgenden motorisch bewegten Stücke wie das rasante, frappierend knapp gehaltene »Rumbata« seines Rottenburger Amtsvorgängers Wolfram Rehfeldt. Oder die Toccata von Franz Schmidt, welche mit lebhaftem Figurenwerk ihren an Bruckner geschulten C-Dur-Jubel großflächig auslebte, von Oberauer geradezu gleisnerisch umgesetzt.

Hingetupfte Dreiklangsbrechungen

Dazwischen platzierte er mit Louis Vièrnes »Berceuse« von 1913, die zart der französischen Romantik nachschmachtete, oder seinem »Impromptu« aus op. 54, dessen geradezu hingetupfte Dreiklangsbrechungen klug mit dem Pedalwerk abgemischt worden sind, deutlich dezentere Stücke. In die sich auch seine eigene Improvisation über das Kirchenlied »Ach wie flüchtig, ach wie nichtig« mit ihrem vor dunklem Hintergrund tastend sich entwickelnden Verlauf eingefügt hat. Wie auch Bachs Triosonate e-Moll, deren Vivace-Teil dankenswerterweise nicht überhetzt wurde. Und in deren menuettartigem Schlusssatz das artifizielle Figurenwerk stets durchhörbar blieb.

Zwischen Fest und Trauer

Ebenso überzeugte Oberauer im »Ballo del Granduca« von Jan Pieterszoon Sweelinck (1561-1621), der diesen, der »Aria di Fiorenza« zugehörigen Variationen-Typ zu fünfteiliger Großform aufwachsen ließ. Und dessen elegant eingeflochtenes Figurenwerk bei klarer Liniengebung zum strahlenden Abschluss fand.

Nicht minder bewegte Mozarts nur ein Jahr vor seinem Tod entstandenes »Stück für ein Orgelwerk in einer Uhr« KV 594, seinerzeit gar als »Trauer-Musique« in der Wiener Zeitung annonciert und in seiner düsteren Tonart f-Moll wie ein Fanal wirkend. Vor allem im strengen Mittelteil, den dann der Schweizer Komponist Guy Bovet in seinem »Hamburger Totentanz« von 1987 zu einem fatalistischen Endstück fortentwickelte. Da bedurfte es schon noch eines versöhnlicheren Zugabestücks, um die beeindruckte Zuhörerschaft nicht verstört in den Sommerabend zu entlassen. (GEA)