Reise in die Nacht: Immenklang-Konzert in der Mähringer Stephanskirche

KUSTERDINGEN-MÄHRINGEN. Anfangs leuchtet noch das Abendlicht in die vollbesetzte Mähringer Stephanskirche. Doch im Laufe dieses ersten Konzerts beim Immenklang-Festival versinken nicht nur die Besucher in Dunkelheit, sondern auch die Musiker. Nur die elektronischen Notenpulte werfen schließlich noch einen flüchtigen Schimmer auf die Gesichter der Musiker.

Und um Flüchtigkeit geht es diesmal beim Immenklang-Festival. Um die Flüchtigkeit der Töne, der Momente, des Lebens an sich. Die Gegenwart ist immer schon Vergangenheit geworden, wenn man sie festhalten will. Wenn es einen drängt, wie Goethes Faust zum Augenblick zu sagen: »So bleibe doch, du bist so schön!« Nichts verdeutlicht das schlagender als die Musik, deren Töne jeden Moment in eine neue Gegenwart aufbrechen. Und doch gleichzeitig jeden Moment ins schon Vergangene verklingen.

Beethovens Ewigkeit

Das Immenklang-Ensemble um die Festivalleiter Eva und Jakob Schall inszeniert das am Donnerstagabend als eine Musikreise in die Nacht. Töne erklingen, Töne verlöschen, und nach und nach verlöscht auch das Licht. Am Ende bleibt Dunkelheit – und Beethovens Versuch, mit einer endlosen Melodie den Kreislauf von Werden und Vergehen zu überwinden. Das »Molto Adagio« aus seinem späten Streichquartett Nr. 15 verweigert sich förmlich der Schlusswendung, kreiert stattdessen eine sanft kreisend in sich ruhende Ewigkeit. Hinter dem vergänglichen Diesseits lässt diese Musik eine Sphäre ahnen, in der die Zeitlichkeit aufgehoben ist.

Intensives Intro: Jakob Schall in seinem Eingangsstück von György Ligeti. Foto: Armin Knauer Intensives Intro: Jakob Schall in seinem Eingangsstück von György Ligeti. Foto: Armin Knauer

Bis dahin entfaltet sich die Klangreise als Folge bruchlos ineinander übergehender Einzelsätze verschiedenster Epochen. Erst ist es nur das Cello von Jakob Schall, das nachdenklich den Raum füllt mit einer Solosonate des modernen Klassikers György Ligeti (1923-2006). Die ihrerseits wundersam im Zeitlosen ruht mit ihren Anklängen an die frühbarocke Musik eines Heinrich Schütz und ihrer schweren, durch Zupfmotive aufgebrochenen Melancholie.

Elegie und Tanzlust

Eine Melancholie, die nachhallt in einem Satz aus Gustav Holsts (1874-1934) »St. Pauls Suite«, nun zur Quartettformation ergänzt durch die Geigerinnen Nevena Tochev und Eva Schall sowie den Bratscher Pietro Montemagni. Bis feurige Tanzlust ausbricht und das elegische Moment verhallen lässt. Hier stimmt ein zweites Streichquartett auf der Empore mit ein, mit Usha Kapoor und Esther Frey an den Violinen, Dominik Klauser an der Bratsche und Karolin Spegg am Cello.

Die beiden Quartette oben und unten sind füreinander wie ein Echo. Die Motive von oben hallen unten nach, das Verebben des Klangs – und damit seine Flüchtigkeit – wird förmlich inszeniert, besonders eindrücklich in der »Cantique« von Igor Strawinsky (1882-1972). Zwei weitere kurze Strawinsky-Sätze rennen demgegenüber gegen das Verklingen an, mit stampfenden Renaissance-Rhythmen (»Dance«) und »exzentrisch« hingeschleuderten Akzenten, wie der Satztitel schon andeutet.

Es sind dies die beiden Pole, zwischen denen sich das Geschehen bewegt. Am einen Ende wirft sich das Geschehen wütend in die Gegenwart – im »Tango Mortale« von Thomas Adés (*1971) beispielsweise. Mit peitschenden Motiven, die jedem Verklingen eine neue Attacke entgegensetzen. Am anderen Ende gibt sich die Musik dem Fluss der Dinge hin, akzeptiert das Verlöschen. Im Duo »Brother IV« von Edmund Finnis (*1984) etwa als wisperndes Wellenspiel wie beim Blick aufs Meer – effektvoll umgesetzt von Nevena Tochev und Pietro Montemagni an Violine und Bratsche. Puccini wiederum macht daraus in seinem Quartett »I Crisantemi« eine Musik voll tiefer Trauer, von den Musikern mit emotionaler Wucht umgesetzt.

Bach-Choral als Zentrum

Im Zentrum aber steht einmal mehr Johann Sebastian Bach. Hier mit seiner Kantate Nr. 26 »Ach wie flüchtig, ach wie nichtig«. Der Choral steigt, zart gezupft, fast angedeutet nur, aus dem Cello von Jakob Schall und dem Kontrabass von Hans Greve auf. Ehe er im Ensemble Kraft gewinnt und schließlich aus in den Stimmen der Sänger von der Empore leuchtet, mit Magdalena Beyer, Sopran, Esther Frey, Alt, Hans Greve, Tenor, und Harald Baayen, Bass. Ein wundersamer Effekt: Die Musik ist bereits da, wenn sie noch gar nicht richtig da ist; und sie bleibt in ihrer Aussage, auch wenn sie akustisch längst verklungen ist.

Und so steht am Ende dieses Konzerts die Erkenntnis: Die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort. Sondern in diesem Fall das Licht, das nach dem Schlusston angeht und enormen Beifall nach sich zieht. (GEA)