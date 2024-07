Das Kunstmuseum Reutlingen gibt im Spendhaus auf einer Etage Einblick in seine Bestände. Sammlungsleiter Rainer Lawicki bringt dafür Arbeiten in einen Dialog, die das Prinzip der Montage verwenden. Grieshaber ist auch dabei, doch hier nicht als Holzschneider.

Der neue Museumsleiter Stephan Rößler (links) mit seinem Stellvertreter Rainer Lawicki, der die Ausstellung kuratiert hat, vor Polymerdrucken von Daniel Richter. Foto: Armin Knauer Der neue Museumsleiter Stephan Rößler (links) mit seinem Stellvertreter Rainer Lawicki, der die Ausstellung kuratiert hat, vor Polymerdrucken von Daniel Richter. Foto: Armin Knauer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.