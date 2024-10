Premierentickets für Produktionen des Reutlinger Tonne-Theaters zu gewinnen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Es muss nicht immer die Glotze sein. Das Theater lädt gerade auch in der kalten Jahreszeit ein, in spannende, lustige und berührende Geschichten einzutauchen. Passend dazu gibt es im Quiz der Woche Karten für das Reutlinger Theater Die Tonne zu gewinnen: jeweils zwei Premierenkarten für »Die Blechtrommel« am 24. Oktober, »The Black Rider« am 28. November, »Der Tatortreiniger« am 18. Januar, die Uraufführung »Tanzt!«, die der Choreograf James Sutherland mit Profitänzerinnen und -tänzern und Bürgerinnen und Bürgern vorbereitet, am 13. März und »Thuns Komische Werke« am 20. März. Wer alle Fragen beantwortet, hat die Chance auf einen der Preise. Viel Erfolg!

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. (GEA)