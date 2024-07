»Tiefer Gehen« heißt eine Ausstellung in den Pop-up-Räumlichkeiten der Galerie Reinhold Maas in der Reutlinger Wilhelmstraße. Versammelt sind dort Werke von Helmut Anton Zirkelbach: Teile einer neuen Radierserie, Mappenwerke, Unikatdrucke und Einzelblätter der letzten Jahre.

Helmut Anton Zirkelbachs Bildobjekt »3steps-Landscape Blue« aus dem Jahr 2023. Foto: Christoph B. Ströhle Helmut Anton Zirkelbachs Bildobjekt »3steps-Landscape Blue« aus dem Jahr 2023. Foto: Christoph B. Ströhle

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.