Grieshaber-Stipendiatin Simone Eisele geht in ihrer Ausstellung in der Kunstmuseums-Galerie in den Reutlinger Wandel-Hallen Heimatklischees auf den Grund. Mit Bauschaum und geschnitzten Früchten.

Im gelben Licht: Simone Eisele in ihrer Installation aus Polystyrol-Pollern, die mit »Schnee« aus Bauschaum gekrönt sind. Foto: Armin Knauer Im gelben Licht: Simone Eisele in ihrer Installation aus Polystyrol-Pollern, die mit »Schnee« aus Bauschaum gekrönt sind. Foto: Armin Knauer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.