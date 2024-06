Um Goethes Freiheitshelden Egmont geht es im nächsten Konzert des Martinskollegiums am 23. Juni in den Pfullinger Hallen. Das ungewöhnliche Programm hat das Orchester der neuen Gastdirigentin zu verdanken.

Gastdirigentin Friederike Kienle und Sopranistin Johanna Pommranz bei der Probe mit dem Martinskollegium. Foto: Armin Knauer Gastdirigentin Friederike Kienle und Sopranistin Johanna Pommranz bei der Probe mit dem Martinskollegium. Foto: Armin Knauer

